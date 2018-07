Washington (dpa) - Ein Mann hat in einem Gerichtsgebäude im US-Staat Delaware um sich geschossen und zwei Frauen getötet. Er habe seine Ehefrau und eine weitere Frau erschossen, zwei Sicherheitsbeamte seien verwundet worden, berichtet der Lokalsender NBC 10. Der Schütze sei von der Polizei getötet worden. Der genaue Ablauf der Gewalttat am Morgen in der Stadt Wilmington ist noch unklar.

