Luxemburg (dpa) - Die Behörden in Frankreich und anderen EU-Staaten wissen bisher nicht, seit wann und in welchem Umfang Pferdefleisch als Rindfleisch verkauft wurde.

«Das kann man nur sehr schwer feststellen», sagte der Leiter der luxemburgischen Veterinärinspektion, Felix Wildschütz, am Montag der Nachrichtenagentur dpa. Vor allem in Frankreich suchten die Behörden ältere Lagerbestände von Tiefkühlkost, um Proben zu entnehmen und auch die möglicherweise verwendeten Mengen von Pferdefleisch abschätzen zu können.

Wildschütz bestätigte, das in Capellen (Luxemburg) ansässige Unternehmen Tavola habe das Pferdefleisch verarbeitet. Nach bisherigen Feststellungen seiner Behörden kämen «etwa 20 Tonnen in Frage». Tavola sei Opfer eines Betruges geworden: «Das Unternehmen hat Rindfleisch bestellt. Und es hat gefrorene Fleischblöcke erhalten, die als Rindfleisch gekennzeichnet waren.» Das luxemburgische Unternehmen stellte mit dem Fleisch unter anderem Lasagne- und Moussaka-Fertiggerichte her, die dann unter dem Namen großer Marken in den Handel kamen.

Tavola produzierte im Auftrag des in Metz (Frankreich) ansässigen Unternehmens Comigel. Dieses wiederum habe das Fleisch bei dem in Castelnaudary (Südfrankreich) ansässigen Importeur Spanghero gekauft. Diese Firma erklärte, sie habe in Rumänien tiefgefrorenes Rindfleisch bestellt und die so deklarierte Ware ohne irgendwelche Veränderungen als Rindfleisch an Tavola geliefert. Wildschütz sagte, das Fleisch sei offenbar über zyprische Zwischenhändler in Rumänien bestellt und über einen Zwischenhändler in den Niederlanden an Spanghero geliefert worden.

Nach Angaben des luxemburgischen Veterinärdirektors liefert Tavola seine Produkte sofort an die verschiedenen Kunden. Man habe daher nur geringe Lagerbestände untersuchen können. Deswegen versuchten die Behörden jetzt, noch im Handel befindliche Tiefkühlgerichte zu finden, um Proben zu entnehmen: «Dies sind Ermittlungen, die vor allem in Frankreich laufen.» Rindfleisch und Pferdefleisch seien im Produktionsprozess nur schwer zu unterscheiden. Zudem werde das Fleisch teilweise in gefrorenem oder fast gefrorenem Zustand verarbeitet.

