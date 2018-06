Monrovia (AFP) Ein Flugzeug mit einer Armeedelegation aus Guinea an Bord ist am Montag in Liberia abgestürzt. Die Maschine sei etwa acht Kilometer vor dem Flughafen der liberianischen Hauptstadt Monrovia abgestürzt, erklärte der liberianische Informationsminister Lewis Brown. Die Delegation sei auf dem Weg zu einer jährlichen Zeremonie für die Streitkräfte gewesen, zu der oft Vertreter aus Nachbarländern eingeladen werden.

