Berlin (dpa) - Grünen-Chefin Claudia Roth hat den angeblich geplanten Verkauf von Patrouillenbooten an Saudi-Arabien scharf kritisiert. Sie sprach in der «Ostsee-Zeitung» von einem schmutzigen Rüstungsdeal. Der Verkauf von Patrouillenbooten durch Schwarz-Gelb an das autoritäre Regime in Saudi-Arabien sei fast schon kaltschnäuzig, sagte Roth. Das Regime trete die Menschenrechte seiner Bürger mit Füßen. Die «Bild am Sonntag» hatte berichtet, Saudi-Arabien wolle deutsche Patrouillenboote im Wert von 1,5 Milliarden Euro kaufen.

