Moskau (AFP) Bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk im Nordwesten Russlands sind mindestens neun Menschen ums Leben gekonmmen. Die Leichen seien von Rettungskräften geborgen worden, sagte eine Sprecherin des russischen Notfallministeriums am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte es geheißen, die neun Bergarbeiter steckten in der Workutinskaja-Mine des Stahlkonzerns Sewerstal fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.