Schladming (dpa) - Ted Ligety hat bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Schladming seine zweite Goldmedaille gewonnen. Der Amerikaner setzte sich nach seinem Sieg zum Auftakt im Super-G auch in der Super-Kombination aus Abfahrt und einem Slalom-Durchgang in Schladming durch.

Ligety verwies den Kroaten Ivica Kostelic mit einem Rückstand von 1,15 Sekunden und Romed Baumann aus Österreich (+1,17 Sekunden) auf die Plätze zwei und drei. Baumann hatte nach der Abfahrt am Mittag geführt und bescherte den Gastgebern die erste Männer-Medaille dieser WM.

