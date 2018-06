Doha (AFP) Die sudanesische Regierung hat sich auf einen Waffenstillstand mit einer Splittergruppe der wichtigsten Rebellengruppe in der Unruheregion Darfur verständigt. Der Waffenstillstand mit der Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit (JEM) sei in der Nacht zum Montag um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft getreten, berichtete Katars amtliche Nachrichtenagentur QNA unter Berufung auf den katarischen Vize-Ministerpräsidenten Ahmed al-Mahmud. Das Abkommen wurde in Doha unterzeichnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.