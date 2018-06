Ankara (AFP) Bei der Explosion eines Autos an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien sind am Montag mindestens sieben Menschen getötet worden. Rund 30 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Bürgermeister Huseyin Sanverdi dem Nachrichtensender NTV. Demnach ereignete sich die Explosion an dem Grenzübergang Cilvegozu in der südlichen Provinz Hatay. Sanverdi, Bürgermeister der Ortschaft Reyhanli, sagte NTV, der Wagen habe ein syrisches Kennzeichen gehabt.

