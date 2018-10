Washington (AFP) Vor seiner Reise in den Nahen Osten bemüht sich der neue US-Außenminister John Kerry um die Freigabe von Millionenhilfen für die Palästinenser durch den Kongress. Kerry wolle die Hilfen in Höhe von 700 Millionen Dollar (522 Millionen Euro) endlich an die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah weiterleiten, erklärte das Außenministerium in Washington am Montag. Derzeit steckt das Geld im Kongress fest. Die USA und Israel hatten Zahlungen an Ramallah nach der umstrittenen Aufwertung des Beobachterstatus der Palästinenser bei der UNO auf Eis gelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.