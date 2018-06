Miami (AFP) Bei einer Serie von Tornados sind in den südlichen US-Bundesstaaten Mississippi und Alabama mindestens 60 Menschen verletzt worden. Hunderte Häuser seien bei den Unwettern am Wochenende zerstört worden, teilten die Behörden am Montag mit. Besonders schlimm war den Angaben zufolge die Stadt Hattiesburg in Mississippi betroffen, wo nach heftigen Regenfällen auch Überschwemmungen drohten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.