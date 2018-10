Los Angeles (AFP) Die New Yorker Indie-Rockband fun. ist mit dem Grammy für den besten Song des Jahres ausgezeichnet worden. Die Gruppe um Sänger Nate Ruess erhielt den begehrten US-Musikpreis am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles für ihren Hit "We Are Young". Fun. setzte sich gegen Ed Sheeran ("The A Team"), Miguel ("Adorn"), Carla Rae Jepsen ("Call Me Maybe") und Kelly Clarkson ("Stronger") durch.

