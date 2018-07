Los Angeles (AFP) Mit einem Auftritt der Country-Sängerin Taylor Swift hat in Los Angeles die 55. Verleihung der Grammys begonnen. Zu den ersten Gewinnern des begehrten US-Musikpreises gehörte am Sonntag (Ortszeit) die britische Sängerin Adele, die für "Set Fire to the Rain" mit dem Preis für die beste Pop-Solodarbietung ausgezeichnet wurde. Damit setzte sich die 24-Jährige unter anderem gegen Carla Rae Jepsen ("Call Me Maybe") durch. Im vergangenen Jahr hatte Adele bei den Grammys mit sechs Trophäen abgeräumt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.