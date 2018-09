Rio de Janeiro/Managua (AFP) Die brasilianische Bischofskonferenz hat großes Verständnis für die Rücktrittsankündigung von Papst Benedikt XVI. geäußert. "Wir akzeptieren mit der Liebe von Söhnen die vom Heiligen Vater genannten Gründe, in denen die Demut und die Größe zum Ausdruck kommen, die sein achtjähriges Pontifikat charakterisiert haben," hieß es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung der Konferenz, der rund 300 Bischöfe angehören.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.