FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat am Montag vor dem Treffen der Finanzminister des Währungsraums unter der Marke von 1,34 verharrt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen Mittag leicht im Plus mit 1,3382 US-Dollar gehandelt. Am Freitag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,3374 (Donnerstag: 1,3546) Dollar festgesetzt.

Mangels wichtiger Konjunkturdaten dürfte zum Wochenauftakt vor allem das Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel beachtet werden. Dort soll unter anderem über den hilfsbedürftigen Euro-Zwerg Zypern gesprochen werden. Eine Entscheidung über ein Rettungspaket soll es allerdings erst im März geben, wie Euro-Gruppenchef Jeroen Dijsselbloem ankündigte. Ein weiteres Thema könnte die Diskussion um den Euro-Wechselkurs sein, so Dijsselbloem weiter.

In der vergangenen Woche hatte EZB-Präsident Mario Draghi den Eurokurs mit einer verbalen Intervention gegen die jüngste Aufwertung massiv unter Druck gebracht. Während der Notenbank-Pressekonferenz im Anschluss an den Zinsentscheid fiel der Kurs am Donnerstag um fast zwei Cent. Der EZB-Rat hatte die starke Währung als Risiko für Geldwertstabilität und Wachstum hervorgehoben.