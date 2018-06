Sydney/Manila (AFP) Nach dem Tod des philippinischen Riesenkrokodils Lolong beansprucht sein Rivale Cassius in Australien den Titel als größtes in Gefangenschaft lebendes Krokodil zurück. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Neuigkeit vom Ableben Lolongs sei der australische Park Marineland Melanesia vom Guinness-Buch der Rekorde kontaktiert worden, sagte einer der dortigen Wärter, Billy Craig, der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. "Sie haben uns gesagt, dass der Rekord wieder an uns zurückgeht. Das ist auf jeden Fall gut für's Geschäft."

