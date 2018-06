Dallas (dpa) - Weiterer Rückschlag für die Dallas Mavericks: Trotz einer starken Vorstellung von Dirk Nowitzki haben die Texaner im Kampf um die Playoff-Teilnahme in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wieder den Kürzeren gezogen. Sie verloren mit 101:105 gegen die Atlanta Hawks und sind nach der 29. Niederlage im 51. Saisonspiel weiter nur elftbestes Team in der Western Conference. Nowitzki erzielte mit 24 Punkten und sieben Rebounds seine zweitbeste Saisonausbeute. Zu wenig für die Mavs, die wie so oft in dieser Saison in der Schlussphase den Kürzeren zogen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.