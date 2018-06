Ulm (SID) - Vizemeister ratiopharm Ulm muss für den Rest der Saison in der Basketball-Bundesliga und im Eurocup auf Dane Watts verzichten. Der 26-jährige Amerikaner hat sich einer Operation an der Bandscheibe unterzogen. Ulm will nach Ersatz für den Forward Ausschau halten.

"Eine Operation ist nie schön, aber für meine Zukunft als Basketball-Profi war sie unumgänglich", sagt Watts nach dem Eingriff in München. Watts hatte seit dem Eurocup-Spiel bei Unics Kasan vor drei Wochen Rückenprobleme. Erst vor einigen Tagen wurde ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert. Die Rehabilitation soll drei Monate dauern.