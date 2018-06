Hamburg (AFP) Der interaktive Handel lebt in Deutschland vor allem vom Verkauf von Kleidung. Über Internet, per Katalog oder über das Teleshopping orderten Verbraucher im vergangenen Jahr Bekleidung im Wert von knapp elf Milliarden Euro, wie der Bundesverband des Deutschen Versandhandels (BVH) am Dienstag mitteilte. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von elf Prozent gewesen. Beim Verkauf von Elektronikartikeln stieg der Umsatz demnach sogar um 25 Prozent auf gut vier Milliarden Euro. Insgesamt habe die Branche ihren Umsatz um 15,6 Prozent auf 39,3 Milliarden Euro gesteigert.

