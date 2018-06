Düsseldorf (AFP) Angesichts der steigenden Studentenzahl hat die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (SPD) die designierte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) aufgefordert, die Mittel für den Hochschulpakt rasch aufzustocken. "Ich erwarte in der Tat, dass sich Berlin in dieser Angelegenheit schnell und deutlich bewegt", sagte Schulze der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Dienstag. Über den Hochschulpakt werden neue Studienplätze finanziert.

