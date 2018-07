Paris (AFP) Das Defizitziel von maximal drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Frankreich in diesem Jahr ist nach Einschätzung des französischen Rechnungshofes kaum einzuhalten. Zusätzliche Einsparungen seien "unerlässlich", sagte Rechnungshofpräsident Didier Migaud am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichtes in Paris. Die sozialistische Regierung in Frankreich will das Defizit von rund 4,5 Prozent im Jahr 2012 auf drei Prozent in diesem Jahr drücken.

