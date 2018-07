Paris (AFP) Das traditionsreiche französische Modehaus Hermès hat für das vergangene Jahr einen neuen Rekord beim Verkauf in Höhe von 3,48 Milliarden Euro erzielt. Dies entspreche einem Anstieg um 22,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das Unternehmen am Dienstag in Paris mit. Auch beim Gewinn könne der Rekord von 2011 noch einmal "leicht" übertroffen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.