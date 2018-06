Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund ist mit dem leicht am Fuß verletzten Marcel Schmelzer, aber ohne Ilkay Gündogan zum Champions-League-Achtelfinale in die Ukraine gereist.

Der BVB-Spielmacher leidet an einer Nagelbettentzündung, die am Mittwoch im Hinspiel bei Meister Schachtjor Donezk keinen Einsatz zulässt. Entwarnung gab es bei Linksverteidiger Schmelzer, der gegen den HSV (1:4) noch wegen eines Infekts gefehlt hatte. Dazu war Schmelzer im Training am Montag umgeknickt. «Wir waren alle ein wenig geschockt, aber es hat sich als Kleinigkeit herausgestellt. Er kann spielen», sagte BVB-Trainer Jürgen Klopp.