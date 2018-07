Valencia (dpa) - Juventus Turin und Paris St. Germain haben mit Auswärtssiegen Kurs auf das Viertelfinale in der Champions League genommen.

Der italienische Meister setzte sich am Dienstagabend im Hinspiel der Runde der besten 16 Fußball-Teams Europas mit 3:0 (1:0) bei Celtic Glasgow durch. Alessandro Matri erzielte bereits nach drei Minuten die Führung, Claudio Marchisio (77.) und Mirko Vucinic (83.) erhöhten.

Beim 2:1 (2:0) von PSG beim FC Valencia trafen Ezequiel Lavezzi (10.) und Javier Pastore (43.) für den Vizemeister aus Frankreich, der noch ohne Neuverpflichtung David Beckham antrat. Adil Rami (90.) verkürzte für Valencia. Der Pariser Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic sah in der Nachspielzeit wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte. Die Rückspiele finden jeweils am 6. März statt.

Beim neureichen Pariser Club, der dank katarischer Ölscheichs inzwischen 250 Millionen Euro in sein Team investiert hat, bestätigte nicht Ibrahimovic, sondern Angriffspartner Lavezzi seinen Ruf als Torgarant. Mit einem satten Schuss aus halbrechter Position erzielte der Argentinier nach feinem Doppelpass mit seinem Landsmann Pastore die verdiente Führung.

Der Mittelfeldspieler profitierte vor dem zweiten PSG-Treffer von der passgenauen Flanke von Lucas. Der Brasilianer war im Winter vom FC São Paulo für eine Ablösesumme von 43 Millionen Euro nach Paris gekommen und zeigte bei seinem ersten Königsklassen-Auftritt für die Franzosen ein ansprechendes Debüt auf internationalem Parkett. Der späte Gegentreffer und der Platzverweis für Ibrahimovic lassen jedoch noch einmal Spannung für das Rückspiel aufkommen.

Auch in Glasgow musste sich der Außenseiter, der die vergangenen acht Partien gegen Serie-A-Teams vor heimischer Kulisse nicht verloren hatte, verdient geschlagen geben. Schon nach drei Minuten klärte Celtic-Verteidiger Efe Ambrose einen langen Ball nicht konsequent, Matri nutzte den Patzer und schob den Ball am herausstürmenden Keeper Fraser Forster vorbei. Kelvin Wilson konnte erst kurz hinter der Linie klären. In der Schlussviertelstunde machte Juve noch einmal ernst, dank der Treffer von Marchisio und Vucinic besteht kaum noch ein Zweifel am Einzug ins Viertelfinale.

Liveticker Celtic-Juve

Liveticker Valencia-PSG