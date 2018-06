Lagos (dpa) - Stephen Keshi hat seinen Rücktritt als Nationaltrainer von Afrikameister Nigeria wieder zurückgezogen. Er habe seine Position überdacht und entschieden, seine Arbeit fortzusetzen, teilte der Verband in einer Stellungnahme mit.

Erst am Montag hatte Keshi einen Tag nach dem Gewinn des Afrika-Cups seinen Posten aufgegeben. Hintergrund war sein Unmut über den heimischen Verband, der ihm sogar gedroht habe, ihn während des Turniers zu feuern. Keshi, der nach dem Cup-Triumph in Johannesburg für mehr afrikanische Trainer auf dem Schwarzen Kontinent appelliert hatte, ist seit November 2011 Auswahltrainer in Nigeria.