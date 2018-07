London (AFP) Die Personalpanne kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in London im Sommer kostet die britische Sicherheitsfirma G4S rund 70 Millionen Pfund (81 Millionen Euro). Das ist das Ergebnis monatelanger Verhandlungen mit den Organisatoren der Spiele, wie G4S am Dienstag in London mitteilte. Das Unternehmen mit weltweit mehr als 650.000 Mitarbeitern konnte im Juli nicht wie vereinbart 10.500 Sicherheitsleute zur Verfügung stellen - die Armee musste aushelfen und rückte mit insgesamt 4700 zusätzlichen Soldaten an. Insgesamt waren bei den Spielen 17.000 Sicherheitskräfte im Einsatz.

