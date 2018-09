Tokio/Seoul (AFP) Nordkorea hat nach Ansicht der japanischen Regierung womöglich einen Atomtest durchgeführt. "Wir glauben, dass Nordkorea womöglich einen Atomtest durchgeführt hat", sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga am Dienstag auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz in Tokio. Zuvor hatten die Erdbebenwarten mehrerer Länder ein "künstliches Erdbeben" in der Region registriert, in der das nordkoreanische Testgelände Punggye Ri liegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.