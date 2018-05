Tokio (AFP) Eine bei einer Hai-Attacke verstümmelte Meeresschildkröte hat dank aufwändiger Prothesen ihre frühere Schwimmfähigkeit zurückerlangt. Das etwa 25 Jahre alte Weibchen namens Yu könne dank der Flossenprothesen wieder normal schwimmen, teilte am Dienstag das Aquarium in der westjapanischen Stadt Kobe mit. Die Gummiflossen, die zur Verlängerung der Flossenstummel dienen, sind an einer Art Weste befestigt, die über den Panzer der Schildkröte gespannt ist.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.