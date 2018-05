Berlin (dpa) - An Koreas Waffenstillstandslinie am 38. Breitengrad stehen sich zwei militärische Regionalmächte gegenüber. Während im westlich orientierten Südkorea Angaben über das Militär meist öffentlich zugänglich sind, beruhen Daten zur Armee des abgeschotteten Nordens in der Regel auf Schätzungen.

Die kommunistische Diktatur leistet sich eine der zahlenmäßig größten Streitkräfte der Welt. Nordkoreas Atomtests haben international Besorgnis ausgelöst, aber auch seine konventionelle Bewaffnung wird mit Sorge gesehen.

(Quelle: International Institute for Strategic Studies (IISS, London)

IISS