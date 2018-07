New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat hat den nordkoreanischen Atomtest scharf verurteilt. Er verletze gleich mehrere UN-Resolutionen und sei eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit der Welt. Das teilte der Rat nach einer Sondersitzung in New York mit. Auch UN-Generalsekretär Ban Ki Moon wandte sich an Nordkorea. Die Führung in Pjöngjang sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass Nuklearwaffen ihre Sicherheit erhöhen. Das Land würde dann nur noch mehr an Unsicherheit und Isolation leiden.

