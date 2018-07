Berlin (dpa) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 0,7 Prozent bestätigt. Das Jahr 2013 habe das Zeug, konjunkturell ein gutes Jahr zu werden, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben in Berlin. Die Staatsschuldenkrise der Euro-Länder präge die Geschäftserwartungen nicht mehr so stark - auch wenn die Verunsicherung den Unternehmen noch in den Gliedern stecke. Auf dem Arbeitsmarkt gehe es voran. Die Beschäftigung steige weiter, im Jahresdurchschnitt um 150 000 Stellen, sagte Wansleben.

