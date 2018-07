Berlin (dpa) - Es ist lange her: Mit den Cultured Pearls bewegte sich Astrid North elegant zwischen Soul, Pop und Funk. Musik bestimmte zwar in den folgenden Jahren auch weiterhin das Leben der Sängerin, auch wenn sie nicht mehr so in der Öffentlichkeit stand.

Diese Zeiten sind vorbei: Inzwischen ist die Soul-Lady solo unterwegs. Auf einer Tour stellt Astrid North jetzt ihr Solo-Debüt «North» vor, das im letzten Jahr erschienen ist und einen großen Zeitraum umspannt. Was lange währt: Einige Songs seien sieben bis acht Jahre alt, verriet sie im letzten Jahr im Interview mit dem Sender radioeins. «Die meisten sind allerdings zwei Jahre alt.»

Und die haben es in sich: «Langsamer, dunkler Soul mit ultradramatischen Sounds, ultraschweren Beats und überraschend heftigen Gitarren. Abenteuerlustig, aber dennoch elegant und sinnlich», schrieb das Musik-Magazin «Rolling Stone» über die Musik von Astrid North, die unter anderem bei den Songs auf die Unterstützung von Miss Platnum und Ben Hamilton zählen konnte.

Musik hat bei Astrid North aber vor allem mit Gefühlen zu tun: «Ich persönlich möchte berührt werden von der Musik. Das ist für mich das einzige Kriterium», sagte sie im Interview mit dem Online-Magazin «Writing About Fashion».

