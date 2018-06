Seoul (AFP) Kurz nach seinem Atomwaffentest hat Nordkorea mit "noch stärkeren" Aktionen gedroht. Sollten die USA die Lage "mit fortgesetzter Feindseligkeit" noch komplizierter machen, "dann haben wir keine andere Wahl als in einem zweiten oder dritten Schritt eine noch stärkere Aktion auszuführen", erklärte das nordkoreanische Außenministerium in einer am Dienstag von der offiziellen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Mitteilung.

