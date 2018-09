Seoul (AFP) Südkoreanische Experten haben laut einem Medienbericht in Nordkorea ein "künstliches Erdbeben" registriert. "Ein künstliches Erdbeben ist in Nordkorea entdeckt worden", berichtete am Dienstag die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap und löste damit Vermutungen aus, dass Nordkorea seinen angekündigten Atomwaffentest vollzogen haben könnte.

