Berlin (dpa) - Eine große Mehrheit der Deutschen hat kein Problem damit, dass Vizekanzler Philipp Rösler aus Vietnam stammt. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa werteten nur 11 Prozent der Befragten die Herkunft des Stellvertreters von Kanzlerin Angela Merkel als problematisch. Der hessische FDP-Vorsitzende Jörg-Uwe Hahn hatte in der vergangenen Woche versucht, eine Debatte über latenten Rassismus in der Gesellschaft anzustoßen und dabei Rösler ins Spiel gebracht.

