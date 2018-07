Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will die Zahl seiner Truppen in Afghanistan binnen eines Jahres halbieren. Er werde in seinem Bericht zur Lage der Nation bekanntgeben, dass bis Februar 2014 rund 34 000 Soldaten heimkehren sollen, berichtet CNN. Demnach sind zurzeit rund 66 000 Amerikaner am Hindukusch stationiert. Im Mittelpunkt der Rede zur Lage der Nation am Abend sollen die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Stärkung der Mittelschicht sowie die Förderung des Wirtschaftswachstums bei gleichzeitigem Defizitabbau stehen.

