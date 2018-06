Moskau (AFP) Das Unterhaus des russischen Parlaments hat am Dienstag fast einstimmig ein Anti-Tabak-Gesetz verabschiedet, mit dem das Rauchen in öffentlichen Gebäuden schrittweise verboten werden soll. In der dritten und letzten Lesung stimmten 441 Duma-Abgeordnete für die Vorlage, nur einer votierte dagegen. Der Föderationsrat, das Oberhaus des russischen Parlaments, muss dem Gesetz noch zustimmen, bevor es Präsident Wladimir Putin zur Unterzeichnung vorgelegt wird.

