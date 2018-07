Essen (dpa) - Der von einer Skandal-Serie erschütterte Industriekonzern ThyssenKrupp leidet auch im neuen Geschäftsjahr massiv unter der Auto- und Stahlkrise.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern brach im ersten Geschäftsquartal, das bis Ende Dezember lief, um 38 Prozent auf 229 Millionen Euro ein, das Ergebnis nach Steuern schrumpfte von 41 Millionen Euro im Vorjahr auf 29 Millionen Euro. Der Umsatz sank um acht Prozent auf 8,84 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Essen mitteilte.

Berücksichtigt dabei wurden lediglich die sogenannten fortgeführten Aktivitäten, also nicht die zum Jahresende 2012 mehrheitlich abgegebene Edelstahlsparte Inoxum und das zu Verkauf stehende Stahlgeschäft in Übersee. Vor allem die Stahlwerke in Brasilien und den USA hatten den Konzern im zurückliegenden Geschäftsjahr 2011/2012 (30.9.) mit einem Minus von fünf Milliarden Euro tief in die Verlustzone gestürzt.

Einschließlich dieser Sparten ergab sich im ersten Quartal ein Konzerngewinn von 35 Millionen Euro. Anhaltenden Verlusten etwa aus dem Stahlgeschäft in Übersee standen im ersten Quartal Bareinnahmen in Höhe von rund einer Milliarde Euro aus dem Inoxum-Verkauf gegenüber, die nur teilweise zur Reduzierung der Schulden genutzt wurden. Insgesamt gingen die Schulden des Konzerns bis zum Jahresende um 600 Millionen Euro auf rund 5,2 Milliarden Euro zurück.

«Die Belastungen aus nicht fortgeführten Aktivitäten konnten durch Mittelzuflüsse aus dem erfolgreichen Abschluss der Edelstahl-Transaktion deutlich überkompensiert werden», hieß es dazu in dem Bericht. Im ersten Quartal des zurückliegenden Geschäftsjahres hatte der Fehlbetrag des Gesamtkonzerns noch bei 460 Millionen Euro gelegen.

Einen deutlichen Ergebniseinbruch verbuchte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres vor allem das vor tiefen Einschnitten stehende europäische Stahlgeschäft. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) brach von 102 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro ein. Deutlich zulegen konnte dagegen das Geschäft mit Aufzügen.

Das Unternehmen hatte erst am Freitag angekündigt, den Sparkurs im europäischen Stahlgeschäft zu verschärfen. Hier sollen mindestens 2000 der zuletzt 27 600 Stellen wegfallen und die Kosten um 500 Millionen Euro gedrückt werden.

ThyssenKrupp rechnet weiter mit einem Verkauf seiner Stahlwerke in Brasilien und den Vereinigten Staaten bis Ende September. Man sei zuversichtlich, «im Laufe des Geschäftsjahres 2012/2013 für beide Werke eine neue Perspektive zu finden».

Nach der erwarteten Stagnation im Geschäftsjahr 2012/2013 (30. September) soll der Umsatz im kommenden Geschäftsjahr 2013/2014 nach der Prognose des Unternehmens wieder zulegen. Zudem solle sich die Sparprogramme «signifikant» auf das Ergebnis auswirken. «Wir sind auf gutem Weg, unsere operativen Ziele im Gesamtjahr zu erreichen. Mit der heutigen Ertragskraft des Konzerns können wir jedoch nicht zufrieden sein», so Konzernchef Heinrich Hiesinger.

Im laufenden Geschäftsjahr geht der ThyssenKrupp-Chef davon aus, dass der Erlös im fortgeführten Geschäft bei rund 40 Milliarden Euro und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) rechnet ThyssenKrupp mit einem Rückgang um rund 29 Prozent auf zirka eine Milliarde Euro.

In dem Zwischenbericht warnt das Unternehmen zudem vor «erheblichen finanziellen Konsequenzen» aus Kartell- und Korruptionsverstößen und verweist auf noch nicht abgeschlossene Gespräche mit einzelnen Kunden wie der Deutschen Bahn über einen Schadensausgleich. Eine zuverlässige Schätzung der finanziellen Folgen sei noch nicht möglich. Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr sei eine Rückstellung für Bußgeldrisiken in Höhe von 30 Millionen gebildet worden, hieß es.