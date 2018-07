Ankara (AFP) Bei der Explosion an der türkisch-syrischen Grenze hat es sich nach Angaben der türkischen Regierung um einen Bombenanschlag gehandelt. Das teilte der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan am Dienstag mit. Bei der Explosion eines Autos am Grenzübergang Cilvegözü in der südlichen Provinz Hatay waren am Montag mindestens 13 Menschen getötet worden.

