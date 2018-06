Seoul (AFP) Inmitten von Spekulationen über einen unmittelbar bevorstehenden Atomwaffentest Nordkoreas hat das Land eine "Aktion hoher Intensität" angekündigt. Eine solche Aktion sei bei einer Sitzung des Politbüros der Kommunistischen Partei gefordert worden, berichtete am Dienstag die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Auch wenn der Bericht einen Atomtest nicht explizit erwähnte, so heizte er doch die Spekulationen über einen baldigen Test an. Verbunden mit Drohungen gegen die USA hatte Nordkorea Ende Januar offiziell einen neuen Atomwaffentest angekündigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.