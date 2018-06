New York (AFP) In den USA beraten die beiden Fluggesellschaften American Airlines und US Airways über eine Fusion zur größten Airline der Welt. Das "Wall Street Journal" berichtete am Montag, die Verwaltungsräte beider Airlines würden sich jeweils am Mittwoch treffen, um über den Zusammenschluss zu sprechen; noch am selben Tag oder am Donnerstag könnte die Fusion dann verkündet werden. Offiziell äußerten sich die Unternehmen nicht. "Die Diskussionen dauern noch an, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen", hieß es aus Verhandlungskreisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.