Manama (AFP) Kurz vor dem Jahrestag des Aufstands im Februar 2011 haben in Bahrain zahlreiche Demonstranten gegen die Regierung protestiert. In etwa einem Dutzend schiitischer Dörfer seien am Mittwoch mehrere Tausend Menschen durch die Straßen gezogen, berichteten Augenzeugen. Die Demonstranten riefen "Nieder mit der korrupten Regierung" und forderten die Absetzung von Ministerpräsident Khalifa Ben Salman Al-Khalifa, der seit mehr als 40 Jahren im Amt ist.

