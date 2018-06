Amsterdam (dpa) - Der staatlich gestützte niederländische Bank- und Versicherungskonzern ING forciert seinen Stellenabbau. Zu den bereits im November angekündigten Kürzungen sollen weitere 2400 Arbeitsplätze im Bankgeschäft in Belgien und den Niederlanden wegfallen.

Bis 2015 will das Institut so eine weitere Milliarde Euro einsparen, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Im Geschäftsjahr 2012, das die Bank als «Übergangsjahr» bezeichnet, sank der bereinigte Gewinn um 5,2 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Die angeschlagene Versicherungssparte erholte sich zwar, konnte aber das größere, schwächelnde Bankgeschäft nicht auffangen.

Der Finanzkonzern muss sich neu aufstellen und hat jüngst von der EU-Kommission aufgrund der schwierigen Marktbedingungen mehr Zeit für den Verkauf des Versicherungsgeschäfts bekommen. Die EU und ING einigten sich im November auch auf neue Rückzahlungsmodalitäten der noch offenen Staatshilfen.