Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Aschermittwoch zurückgehalten. Der Leitindex rückte gegen Mittag um 0,13 Prozent auf 7670 Punkte vor. Damit schwankte der Dax weiterhin in der Spanne zwischen 7500 und 7700 Punkten.

Der MDax stieg nach überwiegend erfreulichen Unternehmenszahlen um 1,34 Prozent auf 12 957 Punkte und der TecDax legte um 0,81 Prozent auf 898 Punkte zu. Hier half ein Kurssprung bei den Aktien von SMA Solar und Solarworld.

Mit dem nahenden Ende der Berichtssaison fehlten zunehmend die Impulse für die Aktienmärkte, sagte Händler Andreas Lipkow von Kliegel & Hafner. Bisher jedenfalls könnten sich die Aktionäre über den Jahresbeginn nicht beschweren. Das bisherige Jahresplus beläuft sich auf gut 0,6 Prozent.

Auf Unternehmensseite rückten vor allem Werte aus dem MDax in den Fokus. So zogen etwa die Aktien von Hochtief dank eines soliden Jahresergebnisses der australischen Tochter Leighton um 6,82 Prozent an. Die Australier sind im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Papiere von Leoni stiegen um 3,93 Prozent. Der Bordnetzspezialist hatte im vergangenen Jahr trotz der Autokrise in Europa bei Rekordumsätzen den Gewinn stabil gehalten und etwas besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. Die Papiere von Europas größtem Reisekonzern Tui aber fielen nach Zahlen um 2,05 Prozent. Der Konzern ist mit einem höheren Verlust in sein neues Geschäftsjahr gestartet.

Abseits der Berichtssaison schnellten die Titel von Kabel Deutschland um 8,47 Prozent hoch. Laut dem «Manager-Magazin» bastelt die Mobilfunkgesellschaft Vodafone an einer Übernahme des Kabelnetzbetreibers.