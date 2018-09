New York (dpa) - Der weltgrößte Chiphersteller will in den USA in den heißt umkämpften Fernsehmarkt einsteigen. In diesem Jahr soll eine Settop-Box für den TV-Empfang über das Internet in den Handel kommen, kündigte der zuständige Intel-Manager Erik Huggers am Dienstag an.

Intel setze dabei unter anderem auf eine intelligentere Bedienung als bei aktuellen Kabel-TV-Boxen. Ein ungewöhnliches Detail ist eine auf die Zuschauer gerichtete Kamera, mit der die Personalisierung des Fernsehkonsums auf die Spitze getrieben werden soll.

Über die TV-Pläne von Intel wird bereits seit fast einem Jahr spekuliert. Als besondere Schwierigkeit in dem Geschäft gelten die Rechte-Deals mit den Produzenten von TV-Inhalten und großen amerikanischen Fernsehsendern. So soll Apple bei der Industrie mit seinen TV-Plänen schon seit Jahren auf Granit beißen.

