München (AFP) Auswärts Beschäftigte mit einem Zweitwohnsitz am Arbeitsort können dort anfallende Mietkosten für eine Garage oder einen Auto-Stellplatz ebenfalls bei der Einkommensteuer geltend machen. Auch diese Kosten sind im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten grundsätzlich zu berücksichtigen, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in einem am Mittwoch in München veröffentlichten Urteil entschied. Voraussetzung: Der Steuerzahler muss nachweisen, dass die Anmietung etwa zum Schutz des Autos oder wegen einer "angespannten Parkplatzsituation" notwendig ist. (Az: VI R 50/11 )

