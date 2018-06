Bogotá (AFP) Die kolumbianische Guerillagruppe Nationale Befreiungsarmee (ELN), die auch zwei Deutsche in ihrer Gewalt hält, hat nach eigenen Angaben fünf entführte Arbeiter freigelassen. Bei ihnen handele es sich um drei Kolumbier und zwei Peruaner, erklärten die Rebellen am Dienstag auf ihrer Internetseite. Die Arbeiter einer Mine in der nördlichen Provinz Bolívar waren am 18. Januar entführt worden. Über einen zusammen mit ihnen entführten Kanadier machte die ELN keine Angaben. Von den kolumbianischen Behörden wurde die Freilassung der Männer zunächst nicht bestätigt.

