Freiburg (AFP) Knapp drei Monate nach der Brandkatastrophe mit 14 Toten in einer Behinderten-Werkstatt in Titisee-Neustadt hat die Freiburger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen den Werkstattleiter und dessen Vorgänger eingeleitet. Es gehe dabei um den Verdacht der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und der fahrlässigen Brandstiftung, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Die beiden Männer hatten es demnach möglicherweise versäumt, in der Einrichtung auf den richtigen Umgang mit einer Gasofen-Konstruktion zu achten.

