Berlin (AFP) Wegen des jüngsten Atomtests Nordkoreas ist der Botschafter des kommunistischen Landes in Berlin am Mittwoch ins Auswärtige Amt einbestellt worden. Dies sei auf Weisung von Außenminister Guido Westerwelle (FDP) geschehen, teilte die Pressestelle des Ministeriums mit. In dem Gespräch sei deutlich gemacht worden, dass es sich bei dem jüngsten Atomtest um einen "eklatanten Verstoß gegen internationales Recht" gehandelt habe. Deutschland werde sich "für weitere Maßnahmen gegen das nordkoreanische Atomprogramm einsetzen", hieß es weiter.

