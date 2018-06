Brüssel (dpa) - Nach jahrelanger Diskussion wollen elf EU-Länder eine europäische Finanzsteuer einführen. Diese würde jährlich rund 34 Milliarden Euro Einnahmen bringen. Das geht aus einem überarbeiteten Gesetzentwurf hervor, den die EU-Kommission morgen vorstellen will. Das Papier liegt der dpa in Brüssel vor. Die Abgabe würde wie eine Mehrwertsteuer auf Wertpapier-Geschäfte zwischen Finanzinstituten erhoben. Darüber berichtet auch die «Süddeutsche Zeitung». Zu den elf Ländern gehören auch Deutschland und Frankreich. Eine EU-weite Lösung war am Widerstand der Briten und Schweden gescheitert.

