Brüssel (AFP) Im Skandal um Pferdefleisch in Fertiggerichten fordert die Europäische Kommission die EU-Mitgliedstaaten auf, DNA-Tests an Rindfleisch-Produkten vorzunehmen. Es solle im März erste Untersuchungen und Mitte April erste Ergebnisse geben, sagte EU-Gesundheitskommissar Tonio Borg am Mittwoch nach einem Treffen mit den zuständigen Ministern in Brüssel. Neben DNA-Tests, die Pferdefleisch nachweisen können, solle auch auf ein bestimmtes entzündungshemmendes Medikament untersucht werden, das bei Pferden angewendet wird und das die Fleischprodukte für Menschen ungenießbar machen würde.

